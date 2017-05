Wisenten doen het goed op 'droge' Veluwe

RADIO KOOTWIJK - Twee volwassen bizonkoeien en 1 stierkalf grazen er momenteel in een gebied van 400 hectare bos, hei en oude landbouwgrond bij Radio Kootwijk. De dieren leven nu een jaar lang op de Veluwe en verkeren alle drie in goede gezondheid. Door niemand minder dan prinses Laurentien werden de dieren vorig jaar verwelkomd.

'Ze zijn er nu een jaar en er was van tevoren bij een aantal mensen toch wel twijfel: kan dat wel die wisenten op die droge Veluwe? Want het zijn toch wel wat armere zandgronden, maar tot nu toe is gebleken dat het heel erg goed gaat,' zegt een blije Marinus Roseboom van de Stichting Wisent op de Veluwe.

Dode stier en een kalfje

Vorig jaar april werden de wisenten uitgezet op de Veluwe. Binnen een maand overleed de 3-jarige stier door het inslikken van een onbekend scherp voorwerp, maar werd er ook een gezond kalfje geboren. Het was spannend hoe de dieren de winter door zouden komen.

'Er heeft afgelopen winter toch wel een maand lang sneeuw gelegen. Toen hadden ze toch moeite om voldoende voedsel te vinden en hebben we hooi bijgevoerd. Want het zijn zeldzame dieren en we willen graag dat ze hier overleven, maar we hopen dat ze in de toekomst zichzelf het hele jaar door goed redden', aldus Roseboom.

Excursies

De wisenten leven in het wild op een afgesloten terrein waar ze niet vrij te bezoeken zijn. Via speciale excursies die door de Stichting Wisent op de Veluwe worden georganiseerd kunnen mensen de dieren toch zien, maar het blijven wilde dieren en dus is garantie niet verzekerd.

'Bij 60 procent van alle excursies hebben we de wisenten gezien, maar als we ze niet vinden spotten we altijd nog genoeg ander wild. Het zijn grote dieren die enorme afstanden kunnen afleggen, dat maakt het soms moeilijk zoeken. Dit terrein van 400 hectare kunnen ze makkelijk aan,' zegt Jan Ritzer die de excursies leidt als gids.

Vorig jaar zijn er zo'n 500 mensen mee gegaan op wisentexcursie. Dit jaar zijn er drie excursies per week die beginnen op de fiets en dan wandelend door het gebied lopen.

Nieuwe stier

Doordat de wisenten het afgelopen jaar goed hebben gedaan op de Veluwe hoopt de Stichting Wisent op de Veluwe dat de groep snel wordt uitgebreid, maar omdat de volwassen stier vorig jaar zo snel overleed zit voortplanting er nu niet in. 'We willen de populatie uitbreiden, daarvoor hebben we een stier nodig en die komt ook binnenkort.'

De Stichting Ark is eigenaar van de dieren en zoekt nu een geschikte stier die past bij de bizons. Voor het einde van de zomer moet de stier er zijn, want in het begin van het najaar is het paringsseizoen van de wisenten. 'Hopelijk hebben we hier volgend voorjaar dan weer twee nieuwe kalfjes lopen,' zegt Marinus Roseboom.

Fokprogramma

Wisenten leefden duizend jaar geleden ook op de Veluwe. Maar ze zijn teruggedrongen naar Oost-Europa, waar ze ook nog maar zeer zeldzaam zijn. Door middel van een speciaal fokprogramma wordt geprobeerd de Europese bizon, zoals de wisent ook wordt genoemd, weer door heel Europa te verspreiden. De Veluwe is de derde plek in Nederland waar ze lopen. Over vier jaar wordt het project met de wisenten op de Veluwe geëvalueerd.