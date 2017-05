Duikers vinden geen bommen in de haven van Coers

ARNHEM - Er zijn geen explosieven aangetroffen in de Haven van Coers bij Arnhem. Duikers hebben verdachte plekken gecontroleerd. Dat doen ze omdat maandag met baggerwerkzaamheden wordt begonnen.

De haven wordt uitgebaggerd omdat de woonboten er steeds vaker droog komen te liggen. Ook de werf bij de haven heeft daar last van. Volgens Erik Laurentzen van de gemeente Arnhem komt dat omdat de Rijn langzaam veranderd in een regenrivier waardoor de waterstanden snel kunnen veranderen. Vroeger werd het waterpeil van de Rijn meer bepaald door smeltwater van gletsjers. Dat gaf minder grote verschillen in de waterstanden.

Een band lijkt op een bom

Maar de haven moet ook gewoon uitgebaggerd worden, Dat is in geen jaren meer gebeurd. Voordat dat kan gebeuren zijn alle verdachte plekken met hulp van radar vastgelegd. Duikers zijn de afgelopen dagen bezig geweest die te controleren. Meurice van Gennip van T&A Survey: 'We zijn vooral oud ijzer tegengekomen. Dat was wel de verwachting. Maar je weet het niet. Autobanden bijvoorbeeld, die slaan op de radar behoorlijk uit. Dat komt door gevlochten staal in de band. Het kan dan net zo goed een dikke bom zijn.'

Woonboten verplaatst

De haven wordt in twee fases uitgebaggerd. Het voorste gedeelte is als eerste aan de beurt. Is dat gedaan, dan wordt het gedeelte waar de woonboten liggen aangepakt. De woonboten moeten dan voor enkele weken worden verplaatst.