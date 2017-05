Pinkpop: bijzonder toneelstuk over alzheimer vriendschap en liefde

APELDOORN - Zo voor de start van het festivalseizoen gaat Esther naar het toneelstuk Pinkpop van Toneelgroep Maastricht. Een bijzondere voorstelling over het festival en dementie met daarbij live-muziek van Rowwen Hèze.

De theatervoorstelling Pinkpop is een tragikomisch liefdesverhaal over een man die zijn geheugen verliest. In zijn hoofd lopen heden en verleden steeds verder door elkaar en zijn herinneringen vervagen. Hoofdrolspelers zijn Huub Stapel en Henriëtte Tol.

Speeldata in Gelderland

Pinkpop is zaterdag 20 mei te zien in de Agnietenhof in Tiel. Ook is de voorstelling nog door heel Nederland te zien in de theaters tot en met 1 juli.

