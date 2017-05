'We noemen hem Henk': Jonge slechtvalken gewogen, bekeken en geringd

APELDOORN - Hoog bovenop het dak van het HNK gebouw in Apeldoorn zit een nest slechtvalken. De drie jongen zijn een paar weken oud en het zijn de nakomertjes van dit seizoen. Peter van Geneijgen van Werkgroep slechtvalk Nederland kwam ze ringen. Ook worden ze gewogen en bekeken. Op deze manier kunnen ze in de gaten gehouden worden.

Peter Lindeboom van de vogel werkgroep Oost Veluwe is dolgelukkig met de drie jonge roofvogels. Ze hebben afgelopen winter een nestkast geplaatst en nu zit er meteen een nest in. 'Als je daar een nestkast laat plaatsen en het is meteen succesvol, dan ben je daar trots op.'

De slechtvalk staat op de rode lijst, dat betekent dat er nog maar weinig zijn in Nederland. Maar door de speciale kasten, zoals op het dak in Apeldoorn , zijn er dit jaar weer zo'n 150 nesten in Nederland.

'Ze vangen niet alleen duiven'

Duivenmelkers zijn vaak niet blij met een nest slechtvalken. De roofvogels eten de soms peperdure duiven op. Maar volgens Lindeboom valt dat wel mee: 'De slechtvalk is echt niet het enige gevaar dat de postduiven moet trotseren. Ook pakt de slechtvalk echt niet alleen duiven, dat kan je zien aan de soorten prooidieren die bij het nest liggen.'

De werkgroep wil graag een webcam bij het nest zetten, maar het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken. Via de website zijn wel al foto's van de nestkast te vinden.

Hebben ze namen?

Hebben de slechtvalken ook namen? 'Ja deze heet EPT', zegt van Geneijgen. Onze verslaggever vond dat geen mooie naam. 'Is het een mannetje? Dan noemen we hem Henk.'