Bronckhorst pakt onveilige wegen aan

ULFT - Bronckhorst maakt zich actief hard voor veiligere verkeerssituaties in de gemeente. Zo werd donderdagochtend op de Koekoekstraat in Vierakker, waar de maximale snelheid vaak wordt overschreden, een display van Veilig Verkeer Nederland (VVN) onthuld.



'Wij zijn toch allemaal wel geneigd om dat gaspedaal te ver in te trappen', aldus wethouder Antoon Peppelman. 'Dan helpen borden die ons erop wijzen dat we op moeten letten.' Een voorbeeld van een weg waar verkeer vaak te hard rijdt, is de Koekoeksweg in Vierakker. Buurtbewoners hebben daarom bij de gemeente aan de bel getrokken. 'Het probleem is hier dat er veel sluipverkeer doorkomt, en dat verkeer rijdt erg hard', aldus buurtbewoner Wim Regelink. Hij is één van de omwonenden die de situatie onveilig vond worden. Samen met hen en VVN is het digitale bord als mogelijke oplossing bedacht. 'We hopen mensen er bewust van de maken, maar er zijn altijd mensen die het nooit leren. En die hufters moeten we aanpakken.'

Drempels niet altijd de oplossing

De onthulling van de digitale snelheidsmeter in Vierakker is de symbolische lancering van het online Participatiepunt van VVN. Via deze website kunnen inwoners onveilige verkeerssituaties doorgeven aan de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. 'Uiteindelijk vormen die meldingen input voor het overleg van de gemeente, om te kijken waar we concreet meer actie moeten gaan ondernemen', zegt Peppelman. Volgens VVN zijn simpele maatregelen als drempels namelijk niet altijd de oplossing. 'In 99 procent van de gevallen gaat het gewoon om gedrag van mensen', zegt Dorien Mulderije van VVN Bronckhorst.



Foto: REGIO8