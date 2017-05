Normaal en een Nederlandse buurvrouw voor de ultieme integratie

HUMMELO - Niemand zat op ze te wachten. Hummelo leek zich, net veel andere dorpen, te keren tegen asielzoekers. Maar ze kwamen toch, domweg omdat de gemeente Bronckhorst van het Rijk een opdracht had en omdat er in Hummelo een perfect appartementencomplex leegstond.

De Hummeloërs eisten inspraak en die kregen ze. Na veel praten is het voormalige zorgcomplex Zandewierde een mix geworden van asielzoekers én jonge dorpelingen die moeilijk een woning konden vinden. Om en om wonen er nu Achterhoekers en vluchtelingen in de flat; een uniek concept.

Midden in het dorp, gewoon in een nieuwbouwwijk in het Achterhoekse Hummelo staat een appartementencomplex waar lange tijd gehandicapten woonden. Het pand stond leeg. Toen in 2014 en 2015 de vluchtelingen maar bleven komen en gemeenten voor honderden statushouders een woning moesten vinden, kwam het leegstaande gebouw al gauw in het vizier van de wethouder. Een perfecte plek voor zeker 25 alleengaande asielzoekers.

In een voormalige zorgflat wonen om en om asielzoekers en Achterhoekers. Foto: Omroep Gelderland

'Mensen waren tegen'

Maar Hummelo steigerde. De angst voor met name buitenlandse, vreemde mannen was na de massale aanrandingen in Keulen groot. 'Er ontstond een soort onderstroom. Mensen waren tegen en dat had vooral te maken met de communicatie van de gemeente die zonder enige voorbereiding het bericht de wereld instuurde dat in Zandewierde asielzoekers zouden komen', blikt Elly Smeitink van de Dorpsraad Hummelo terug.

Sue Seesink woont tussen de Syriërs en Soedanezen. Ze is blij met haar mooie appartement. Foto: Omroep Gelderland

Ze zit in de ontmoetingsruimte van Zandewier waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook door vrijwilligers taallessen worden gegeven. Er is zelfs een beheerder die als het nodig is bewoners te hulp schiet. De appartementen, kleine studio's en twee grotere appartementen zijn twee maanden na oplevering allemaal bezet. Precies de helft is Achterhoeker, de andere helft komt uit Syrië, Soedan en Eritrea. Gezinnen én jonge mannen die vluchten voor (oorlogs)geweld. Smeitink stak haar nek uit. Ze wilde behalve voor vluchtelingen ook voor de jongeren in het dorp huisvesting regelen. 'Hummelo is een duur dorp, voor starters is hier bijna niets te vinden. Hetzelfde geldt voor mensen met een kleine beurs.'

Trots

De Dorpsraad vond een bondgenoot in Woningcorporatie Sité. Die wilde vooral luisteren naar de wensen van de inwoners. 'Zij wonen hier. Zij weten wat ze willen. Dus hebben we ze gevraagd: Wat willen jullie? Dat heeft geresulteerd in de mix van asielzoekers en Achterhoekers', vertelt Els Birkenhäger. Ze is trots op het bereikte resultaat. 'De manier van werken, dit concept is het begin van anders denken. We gaan nu bij meerdere projecten al in de eerste fase naar de bewoners, praten met hele straten en wijken en proberen plannen te realiseren die de mensen willen.'

Een sticker op de deur van een vluchteling... Foto: Omroep Gelderland

'Goeie muziek'

Hasan en Abdel voelen zich in elk geval welkom in Hummelo. Ze zijn blij met hun appartement en willen voorlopig blijven. 'Ik wil niet naar de stad, het is hier lekker rustig', vindt Hasan die automonteur wil worden. Abdel verwondert zich over het feit dat de Achterhoekse band Normaal uit Hummelo komt. 'Hij woont hier? Echt? Goeie muziek, mooi.' Abdel ging al koffie drinken bij zijn Nederlandse buurvrouw Sue Seesink. 'Hij woont hier pas een half jaar en spreekt al best goed Nederlands. Echt knap', vindt Sue. Ze twijfelde geen moment, ze wilde het appartement graag huren. 'Klein, maar fijn. Ik ben tevreden.' Haar vader had wel twijfels, maar Sue liet zich niet op andere gedachten brengen.

Abdel (uit Soedan) luistert graag naar Nederlandse muziek. Normaal kende hij nog niet. Foto: Omroep Gelderland

Naar korfbal

De huren van de appartementen zijn rond de 350 euro. Ideaal voor jongeren en vluchtelingen. 'Kunnen ze hun geld besteden aan andere dingen', vindt Elly Smeitink die net van Hasan heeft gehoord dat hij lid is geworden van de korfbalvereniging in Zelhem. 'Hoe ga je daarheen?', wil ze weten. 'Fiets', zegt Hasan. 'Is maar een half uurtje.'

Hasan, een Syrische vluchteling, zit sinds kort op korfbal. Foto: Omroep Gelderland