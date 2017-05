Vrouw veroordeeld voor handel in amfetamine

AALTEN - Een 38-jarige vrouw uit Aalten is veroordeeld voor het handelen in amfetamine en het helen van een breekhamer. Ze kreeg een gevangenisstraf van 140 dagen, waarvan 55 dagen voorwaardelijk. Ook moet ze een werkstraf uitvoeren van 120 uur, heeft de rechtbank in Zutphen donderdag bepaald.

De vrouw heeft al 85 dagen in voorarrest gezeten. Dat betekent dat ze niet meer terug de gevangenis in hoeft. Ze moet zich wel nog laten behandelen en is de komende twee jaar niet meer welkom in Winterswijk. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat 245 dagen celstraf en 200 uur werkstraf eiste. De rechtbank hield onder andere rekening met het feit dat de handel een kortere tijd heeft plaatsgevonden dan waar het OM in haar eis vanuit was gegaan. De handel in amfetamine vond tussen oktober 2016 en januari 2017 plaats. Het helen van de breekhamer gebeurde in november 2016. Zie ook: het bericht op rechtspraak

Door: Mediapartner Gelre FM Correctie melden