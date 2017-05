Studenten Wageningen mogelijk in postkantoor en school

Het oude postkantoor in Wageningen. Foto: Google Street View

WAGENINGEN - Er komen in Wageningen mogelijk studentenkamers in het oude postkantoor in het centrum en in de school op Marijkeweg 20.

Het oude postkantoor tegenover theater Junushoff staat al een tijd leeg. Rijn IJssel zit nu nog met de vakschool in het pand op Marijkeweg 20, maar de onderwijsinstelling wil dit gebouw afstoten en uitbreiden op Marijkeweg 5. Deze locaties zijn volgens de gemeente, Wageningen UR en studentenhuisvester Idealis geschikt om studenten in onder te brengen. Dat geldt ook voor de gronden rondom de flats Bornsesteeg en het Asserpark. Ook op onder meer de locaties Duivendaal, Costerweg 5 en De Dreijen zouden studenten kunnen komen, maar dan in combinatie met andere groepen. Tot 2022 zijn in Wageningen zo'n 1400 extra studentenkamers nodig. De gemeente, Wageningen UR en Idealis hebben daarom een notitie opgesteld, waarin de locaties staan waar studentenhuisvesting goed zou passen. De gemeenteraad neemt er rond de zomer een besluit over.