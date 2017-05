NEC-fan Johan Derksen: 'Als directie NEC blijft, gun ik Emmen eredivisie'

NIJMEGEN - NEC-fan Johan Derksen kijkt op een bijzondere manier naar de nacompetitiewedstrijd tussen FC Emmen en zijn club donderdagavond. Derksen heeft het namelijk helemaal gehad met het bestuur van de Nijmeegse club. 'Als zij niet opsodemieteren, gun ik Emmen de promotie naar de eredivisie.' Dat zegt de televisieman tegen RTV Drenthe.

De bestuurlijke chaos bij NEC, het ontslag van trainer Peter Hyballa en het vreemdelingenlegioen in de selectie wekt enorme ergernis bij Derksen. 'Het huidige management van de club moet opsodemieteren. Gebeurt dat niet, dan heeft de club geen enkel toekomstperspectief.'

'Te hoog gegrepen'

Toch denkt Derksen niet dat Emmen moet promoveren. 'Ik begrijp dat de club streeft naar de eredivisie, maar dat is voor de regio Emmen te hoog gegrepen. Dat wordt een ramp, want dan moet je een begroting hebben waar een paard de hik van krijgt en ik heb niet het idee dat Emmen de industrie heeft om dat op te hoesten. Als het lukt, dan zal het niet structureel zijn. Dan vliegen ze er een jaar later weer uit. Het levert bovendien heel veel stress op.'

'Wedstrijd interesseert me niets'

Hoewel Derksen zich dus wel uitlaat over de wedstrijd, gaat hij donderdagavond niet kijken. Hij werd uitgenodigd om de wedstrijd te bekijken, 'maar ik heb het niet eens overwogen. Het interesseert me helemaal niets. Betaald voetbal in Drenthe zegt me ook niets. Ja, dan denk ik aan Zwartemeer en aan Sportclub Drenthe. Aan vroeger dus. Emmen is voor mij nooit een betaald voetbalclub geworden. De regio heeft genoeg mensen om het stadion te vullen, maar ik zie altijd maar lege plekken in dat stadion', aldus de man uit Heteren tegenover RTV Drenthe.

