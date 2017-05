Boomstamzagen en zwerfkeiwerpen; bikkelharde strijd op de Veluwe

HOENDERLOO - Bijna 300 middelbare scholieren uit het tweetalig onderwijs nemen het vandaag tegen elkaar op tijdens de zevende editie van De Hoge Veluwe Highland Games.

De onderdelen die de deelnemers moeten afwerken, liegen er niet om. Zo moeten ze op het stuifzand van De Hoge Veluwe boomstamzagen, zwerfkeiwerpen, zandzakhoogwerpen en Hoge Veluwe Broekhangen.

De scholen die dit jaar meedoen, zijn de Koninklijke Scholengemeenschap en het Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, het Marnix College in Ede, RSG Slingerbos Levant in Harderwijk, het Isendoorn college in Zutphen en de Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle.

Overgewaaid uit Schotland

De Highland Games zijn overgewaaid uit Schotland, waar in de middeleeuwen de clanspelen werden gehouden. Met het evenement wil het nationale park de middelbare scholieren op een actieve en sportieve manier laten kennismaken met De Hoge Veluwe.

'Tijdens De Hoge Veluwe Highland Games worden de middelbare scholieren fysiek uitgedaagd. Tegelijk maken ze kennis met de mooie landschappen in het Park', aldus organisator Marieke Ankoné.