Arbeiders vereeuwigd op DRU Industrieterrein

ULFT - Stichting Monument voor de Arbeider wil het hele DRU Industrieterrein in Ulft volhangen met geëmailleerde foto's van oud arbeiders uit de ijzerindustrie. Woensdagavond werd de tweede lichting foto's onthuld rondom de grote fabriekspijp.



'We hebben de eerste serie in november geplaatst. Nu zitten we nog geen half jaar later en hebben we 110 nieuwe aanmeldingen', aldus bestuurslid Wim Peters. Volgens hem komt de groeiende vraag om de foto's te plaatsen voort uit de positieve reacties van de familie's die al een portret hebben laten plaatsen. 'In het begin zijn sommige families heel erg huiverig', aldus Peters. 'Die zeggen van: 'Zou pa dat wel gewild hebben, dat ie nu met een foto daar op komt?' 'Als ze het eenmaal zien, zijn ze heel erg enthousiast. En dat steekt andere mensen ook weer aan om er toch aan mee te doen.'



Onder de tweede lichting bevond zich een foto van de overleden vader van de 71-jarige Wim Epskamp uit Ulft. 'Ik vind het behoorlijk emotioneel', reageert Epskamp na het zien van het portret. 'Die man heeft echt heel hard gewerkt voor zijn gezin. En dan zie je dat terug, ja dat is toch een beetje emotioneel.' Om alle nabestaanden de kans te geven om hun familielid zo te kunnen bewonderen is de stichting van plan het hele DRU terrein vol te hangen. 'Rond de schoorsteen hebben we nog plek voor zestig bordjes', aldus Peters. 'Daarna zullen we in de omgeving moeten zoeken naar een andere plek. Dat hebben we al met de gemeente besproken. De mogelijkheden zijn er wel, alleen moet het nog concreet worden aangewezen.'