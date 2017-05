Deel Beltjeshofstraat in Velp gaat verdwijnen

VELP - Een deel van de Beltjeshofstraat in Velp-Zuid gaat verdwijnen. Dat heeft de gemeenteraad van Rheden een besloten. Het middenstuk van de straat is nodig om nieuwe woningen in de oude arbeiderswijk te bouwen.

De oude woningen aan de Graaf Ottostraat, Beltjeshofstraat, Mauritsstraat en Hertog Arnoudstraat worden gesloopt. De huizen staan inmiddels leeg. De afgelopen maanden moesten tientallen bewoners verhuizen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Drie bewoners wilden niet vertrekken en stapten naar de rechter. Uiteindelijk vingen zij daar bot en moesten alsnog vertrekken. De 59 woningen worden nu gesloopt. Uiteindelijk moeten er zo’n vijftig nieuwe sociale huurwoningen voor terugkomen.

