'Maatschappij veiliger met hondenexamen'

ARNHEM - Eigenaren van bijthonden moeten vanaf volgend jaar op gedragscursus. Maar daar is niet iedereen het mee eens, zo ook Yvette van Veldhuijsen van Alert Hondentraining uit Wenum-Wiesel: 'Het is misschien beter om de hele Nederlandse maatschappij les te geven'.

'Ik denk dat het heel goed zou zijn als de hele maatschappij gewoon op cursus gaat om te leren omgaan met een hond', vertelt Van Veldhuijsen. 'We hebben bijvoorbeeld een verkeersexamen voor kinderen op de basisschool. De maatschappij zou veel veiliger worden als we ook een hondenexamen hebben.'

Door omstanders in gevaar

Staatssecretaris Martijn van Dam publiceert vandaag een lijst met hondenrassen, lookalikes en kruisingen van honden waarvan bekend is dat ze een hoog risico vormen op agressief gedrag. Gemeenten kunnen deze lijst gebruiken om maatregelen op te leggen aan de eigenaren van die honden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplicht aanlijnen van honden of een muilkorfgebod.

'Wat als ik een eigenaar ben van een hond die heel veel kan hebben en dan komt er een of andere jandoedel aan die per se mijn hond wil aaien. Dan wordt je soms door omstanders zelf in gevaar gebracht.'

Tijden zijn veranderd

Volgens de hondentrainster zijn de tijden in de loop der jaren ook wel veranderd. 'Als een hond vroeger ergens vastgebonden stond dan kan ik mij niet herinneren dat iemand er naartoe liep om die hond te aaien. En als ik dat nu zie dan loopt iedereen ernaartoe om zo'n hond te knuffelen en aaien.'

Yvette van Veldhuijsen van Alert Hondentraining over de lijst van agressieve honden op Radio Gelderland:

Dit zijn de door het ministerie aangewezen risicohonden: