'Achterhoekse poplegende' Appie Daalmeijer overleden

LOCHEM - De Achterhoekse muzikant Appie Daalmeijer is na een kort ziekbed overleden. Hij werd 67 jaar.

De Lochemse Daalmeijer begon in de jaren 60 zijn carrière als troubadour in voorprogramma's, maar hij maakte naam als voorman van de bluesformatie Ides of May. De laatste jaren was hij regelmatig te zien als onderdeel van het duo Appie&Stef.

Over Appie Daalmeijer verscheen recentelijk nog het boek 'Appie Daalmeijer (een poplegende uit de Achterhoek)'.

Op sociale media wordt veel gereageerd op zijn overlijden.