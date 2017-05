Overloon: een voormalig slagveld wordt een museum

OVERLOON - Bloemenmeisjes, de burgerij, de burgemeester en geestelijken. Allemaal zijn ze erbij als op 25 mei 1946 het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon officieel wordt geopend. Dat gebeurt door de Britse generaal Whistler wiens 11e pantserdivisie en 3e infanteriedivisie Overloon hadden veroverd na een bloedige slag die een zware tol eiste. De slag om Overloon geldt als de enige tankslag op Nederlands grondgebied.

De gevechten in de Peel en langs het Maasfront behoren tot de felste die in de periode na Operatie Market Garden in Nederland zijn gevoerd. Centraal in dit front lag het Duitse bruggenhoofd bij Venlo; voor de Duitsers de belangrijkste barrière tussen de geallieerden en de Roer en daarmee het hart van Duitsland. In het voor tanks lastig toegankelijke gebied met beken en een drassige bodem moesten de geallieerden alle zeilen bijzetten in wat de Slag om Overloon is gaan heten. Nadat de Amerikanen eind september bij hun eerste aanvallen richting Overloon het onderspit hadden gedolven, namen de Britten het over. De strijd golfde ruim twee weken op-en-neer en de Britten hadden de grootste moeite vooruit te komen in het drassige en zwaar verdedigde terrein. De namen 'Overloon' en de 'Loobeek' bij Venray (door de Britten 'de bloedbeek' genoemd) zorgen nog steeds voor Brits kippenvel.

Particulier initiatief

Het was inwoner Harrie van Daal die na de oorlog de kar trok van wat tegenwoordig het Oorlogsmuseum Overloon heet. Van Daal, oud-ambtenaar van de gemeente Vierlingsbeek waar Overloon destijds onder viel, stelde in 1945 voor het slagveld, dat bezaaid lag met achtergelaten en verwoest oorlogstuig, intact te houden en in te richten als museum. Een museum dat de herinnering aan de oorlog levend zou houden, naar het voorbeeld van soortgelijke initiatieven op de voormalige slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Het plan leidt tot de oprichting van een stichting en in juli 1945 wordt de oprichtingsakte 'Oorlogsmuseum de Kleffen.' gepasseerd.

Geef roest geen kans

Van wrak tot museumstuk op de plek waar hij werd uitgeschakeld: een Duitse Panthertank - publiek domein

Aanvankelijk begonnen als openluchtpark verrijzen in de daaropvolgende jaren de eerste gebouwen op het terrein. Want weer en wind eisen hun tol en in rap tempo wordt een groot deel deel van de kostbare collectie naar binnen gehaald en opgeknapt. In 2006 krijgt het museum de beschikking over ruim 200 militaire voertuigen, boten en vliegtuigen uit de collectie van het Marshall Museum in Zwijndrecht. De collectie wordt op een oppervlakte van ruim 10.000 vierkante meter tentoongesteld.

De Slag kostte de geallieerden zo'n 1900 doden onder wie ruim 1400 Britten; de Duitsers verloren zo'n 600 man.

