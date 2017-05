Het definitieve einde van het Duitse regime, 23 mei 1945

FLENSBURG - Op 23 mei 1945 arresteren de Britten de zogeheten 'Flensburgregierung' van Admiraal Dönitz. Die kon tot op dat moment binnen de Britse invloedszone een marionettenregering gaande houden die nog in het leven was geroepen door Hitler zelf. Veel deden Dönitz en zijn kliek niet meer, maar bizar genoeg konden Duitse militaire rechtbanken onder het gezag van de Flensburgregering hun gang nog gaan en werden doodvonnissen uitgesproken.

Het zijn de Russen die er medio mei 1945 op aandringen dat tegen Dönitz en zijn kliek wordt opgetreden. Op dat moment hebben de Britten veldmaarschalk Keitel, de 'legercommandant' van de regering al gearresteerd voor betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.

Op 23 mei is het einde verhaal voor de regering van Dönitz. Een van de leden van zijn regering, generaal Von Friedeburg die de capitulatie op de Lüneburger hei tekende, pleegt zelfmoord. De overige hoofdrolspelers zien we terug bij de processen van Neurenberg. Op de foto van de arrestatie zien we achter Dönitz onder meer generaal Jodl (die Keitel opvolgde) en Albert Speer, de architect van Hitler en diens minister van bewapening.

Zelfmoord Himmler

De dode Himmler - foto publiek domein

23 mei 1945 is ook de dag dat een van de beruchtste nazi kopstukken zelfmoord pleegt: Heinrich Himmler. De 'Reichsführer SS' was in ongenade geraakt nadat hij op eigen houtje onderhandelingen was begonnen met de geallieerden. Vermomd als lid van de Gendarmerie wordt hij op 20 mei nabij de Deense grens gearresteerd door de Britten die op dat moment nog niet doorhebben met wie ze te maken hebben. Op 23 mei maakt hij zich bekend. Als een arts hem voor een verhoor wil onderzoeken bijt Himmler een in een kies verstopte cyanidecapsule stuk. Hij sterft een kwartier later. Himmler is in een anoniem graf begraven.