Na 6 jaar gedoe weer doorrijden op A50

Beeld van de werkzaamheden in 2012 - Foto: ANP

ANDELST - Het heeft even geduurd, maar vanaf morgen kan het verkeer op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg gebruik maken van vier rijstroken in beide richtingen. Rijkswaterstaat begon in januari 2011 met de klus.

Om de wegverbreding mogelijk te maken is tussen 2011 en 2013 direct naast de oude brug een extra brug over de Waal gebouwd. De al bestaande brug uit 1976 is gerenoveerd. Door de wegverbreding van de A50 moet de doorstroming van het verkeer verbeteren, net als de verkeersveiligheid. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid van de regio, verwacht Rijkswaterstaat. Tussen Ewijk en Valburg geldt vanaf vrijdag een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur.