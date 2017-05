Google stuurt NEC naar Helmond

HELMOND - Veel mensen vertrouwen bij hun zoektocht naar informatie op Google, maar nu is de zoekmachine even de weg kwijt.

Wie 'NEC' intikt, krijgt de melding dat de Nijmeegse club het deze donderdag in de play-offs moet opnemen tegen Helmond Sport. Het duel in Helmond begint om 18.30 uur. De return is zondag in Nijmegen om 12.30 uur, weet Google.

Niet dus. Het is niet NEC, maar Roda JC dat als nummer 17 van de eredivisie tegen Helmond Sport moet voetballen. NEC werd zestiende, iets wat wel bekend is bij Google, en treft daardoor FC Emmen. De Nijmegenaren spelen deze donderdag uit (aanvang: 20.45 uur) en ontvangen zondag om 16.45 uur de Drenten in De Goffert.

Ook FC Emmen verrast

Dat Emmen aan NEC gekoppeld werd, kwam overigens niet alleen voor Google als een verrassing. Ook de club uit Drenthe zag dat niet aankomen.

Trainer Dick Lukkien van de nummer 9 van de Jupiler League ging in de voorbereiding op de play-offs Roda JC bekijken in het uitduel met Vitesse. Zijn assistent René Grummel ging voor niets Sparta bekijken bij Go Ahead Eagles. FC Emmen had geen mannetje naar NEC gestuurd.