De Graafschap en Çiçek uit elkaar

DOETINCHEM - De Graafschap en Tolgahan Çiçek zijn per direct uit elkaar. De club en de speler hebben besloten het nog één jaar lopende contract te ontbinden. De linksback van De Graafschap heeft aan de club gevraagd om weg te mogen. Hij is toe aan een nieuwe omgeving.

Çiçek kwam in 2014 op amateurbasis over van FC Groningen en tekende begin 2016 een contract bij de Superboeren. 'Met de komst van Jordy Tutuarima en Lars Nieuwpoort hebben we adequate opvolgers voor de positie van linksback', aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.