Drie rode mannetjes in Doesburg

DOESBURG - 'Voetstappen van goud' zo heet het werk aan de IJsselkade in Doesburg. Maar dan in het Italiaans 'Passi d'Oro' want het is van de Italiaanse kunstenaar Roberto Barni.

En dat klinkt het toch ineens heel anders dan 'die drie rode mannetjes'. Want dat zijn het eigenlijk. Lopend naar de binnenstad Drie identieke mannetjes met een gouden gezicht, zwart haar en rode jassen. Maar ze hebben wel allemaal een andere afmeting. Ze lijken vanaf de IJssel te komen aanlopen, op weg naar de oude binnenstad van Doesburg. Op hun sokkel is de kaart van Europa afgebeeld. En zo stappen de rode mannetjes met zevenmijlslaarzen over de landsgrenzen heen. De landen verbindend; onderdeel van dat grote Europa. Zoals ooit Doesburg onderdeel was van dat grote internationale Europese netwerk van Hanzesteden.