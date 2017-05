Pieter van Dijk theatermaker in hart en nieren

ULFT - Pieter van Dijk uit Gaanderen is theatermaker in hart en nieren. Hij is initiatiefnemer van de stichting Gekkoo. Samen met andere docenten geeft hij theater-film- en schrijflessen aan kinderen en jongeren in Ulft en Gaanderen.

Op 26, 27 en 28 mei 2017 presenteren de leerlingen van Pieter hun werk tot dan toe. Dit doen ze in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Kijk voor meer informatie op de website van Gekkoo.