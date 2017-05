Moïse heeft geen enkele babyfoto van zichzelf

NIJMEGEN - Moïse is 13 jaar oud en geboren in Congo. Op 6-jarige leeftijd werd hij geadopteerd door Jan en Esther Zoetekouw uit Lent. Maar Moïse heeft bijna geen foto's uit zijn jonge kindertijd. Een babyfoto heeft hij zelfs helemaal niet.

Moïse zit nu in groep 8 en gaat in juni op kamp met zijn klas. De meester heeft voor een project babyfoto's nodig van alle leerlingen.

Maar de familie heeft geen foto van Moïse in zijn baby en peutertijd. 'Congo was een land waar we niet naar toe mochten reizen', vertelt moeder Esther Zoetekouw. 'We hebben alleen een foto van Moïse als peuter en een foto van een leeg tehuis. Dat is jammer ook voor hem.'

Wie maakt een babyfoto van tiener Moïse?

Nu is vader Jan op zoek gegaan naar programma's of apps waarin een huidige foto verjongt kan worden tot een baby of peuter. Die kan hij nergens vinden. Er zijn genoeg programma's die foto's kunnen verouderen, maar niet die kunnen verjongen.

Daarom zijn we op zoek naar iemand die het wel lukt een babyfoto te maken van Moïse. Hij is zelf erg nieuwsgierig naar het resultaat.

Kunt u helpen? Mail naar help@gld.nl. Het hele verhaal ziet u aanstaande zondag om 17.20 in Gelderland Helpt op tv bij Omroep Gelderland.