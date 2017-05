Trucker die inreed op file verhoord als verdachte; mobieltje in beslag genomen

Foto: Roland Heitink

APELDOORN - De vrachtwagenchauffeur die woensdagavond op de A1 bij Apeldoorn inreed op een file, is verhoord als verdachte. Volgens de politie gaat het om een 57-jarige Turk. Zijn mobieltje is in beslag genomen om te kijken of hij daar mee bezig was.

Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur op een plek waar werkzaamheden werden verricht. Door de botsing raakte een 66-jarige vrouw uit Eerbeek zwaargewond. Volgens de politie is ze opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Beelden van de ravage na het ongeval: Bij de aanrijding raakten twee personenauto's total loss. Vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden was de snelweg urenlang afgesloten. Zie ook: Vrachtwagen rijdt in op file: vier gewonden, A1 uren dicht