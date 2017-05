Unieke televisieserie over Hertogdom Gelre

ARNHEM - Omroep Gelderland en de Radboud Universiteit Nijmegen gaan de krachten bundelen om de eeuwenoude verbondenheid tussen de regio's te onderstrepen in een nieuwe unieke televisieserie over het Hertogdom Gelre.

Gelderlanders wonen allemaal in gebieden die in de middeleeuwen behoorden tot het roemruchte Hertogdom Gelre, de directe voorloper van de provincie Gelderland.

Programmamaker en historicus René Arendsen doet de research voor de nieuwe televisieserie over het Hertogdom Gelre. 'Wie zich verdiept in de middeleeuwse geschiedenis van Gelderland wordt geraakt door een spannend sprookje over machtige vorsten, rijke steden en dappere ridders. Het verhaal van het Hertogdom Gelre is alleen nog nooit verteld als spannende thriller.'

Serie ook belangrijk voor provinciale geschiedenis

Ook hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven werkt mee aan de serie. 'Het is de bedoeling dat we het historisch onderzoek dat de redactie doet ook gebruiken voor het overzichtswerk van de Gelderse geschiedenis dat ik voorbereid. Gelderland is één van de weinige provincies zonder een recent boekwerk over de provinciale geschiedenis.'

'De research van de televisieserie kan een goede basis zijn voor de hoofdstukken vanaf het jaar 1000 tot 1800. Geschiedenis moet verteld worden als een spannend verhaal.'

Op zoek naar een grote held

Foto: Omroep Gelderland

De nieuwe televisieserie over het Hertogdom Gelre is een vervolg op de twee seizoenen Ridders van Gelre die Omroep Gelderland de afgelopen jaren maakte. Bas Steman is één van de Ridders. Hij gaat samen met Ridder René op speurtocht naar het hertogdom Gelre. 'Ik wil nog niet te veel verklappen, maar de Ridders worden dit jaar op pad gestuurd door één van hun grote helden.'

Bekijk hier een reportage uit september 2016 over het 'strijdplan' van Dolly Verhoeven:

Zie ook: Hoogleraar werkt aan strijdplan voor de Gelderse geschiedenis