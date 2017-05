Burgemeester boos op Liander: werk duurt wel érg lang

GROESBEEK - Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal heeft in een brief aan netbeheerder Liander zijn beklag gedaan over de trage werkzaamheden in zijn gemeente. Dat werk heeft anderhalve maand langer geduurd dan gepland.

Het gaat om werkzaamheden in de Houtlaan en Hofbeek in Groesbeek vorig jaar. Volgens de burgemeester is de maatschappelijke overlast en kosten voor inwoners en ondernemers door de uitloop 'onverantwoord toegenomen'.

Niet de eerste keer

In de brief schrijft Slinkman dat er veel misgaat bij het werk dat door Liander wordt uitgevoerd: '...het leggen van niet geplande kabels en leidingen, het maken van niet geplande huisaansluitingen, verkeerde of ontbrekende materialen...'

Volgens Slinkman gaat het in de voorbereiding steeds goed, maar zodra het werk start 'begint bijna per definitie de vertraging.' In 2009, 2011 en 2015 waren er ook al slechte ervaringen met klussen van Liander.

Burgemeester Slinkman is het zo zat dat hij nu de publiciteit heeft opgezocht. 'Wij worden door onze bewoners en ondernemers aangesproken op deze steeds maar uitlopende planningen.'

De burgemeester hoopt dat door zijn brief de nieuwe werkzaamheden na de zomer zonder vertragingen worden uitgevoerd.

Snel om de tafel

Een woordvoerder van Liander erkent dat 'er dingen niet helemaal goed zijn gegaan'. Ze zegt dat het bedrijf snel met de gemeente om de tafel gaat.

Zie ook: de brief van de burgemeester