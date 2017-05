'Verdachte Syriëganger op Volkel maakte alleen selfies met F16's'

ARNHEM - De verdachte Syriëganger uit Arnhem die vorige week werd opgepakt op luchtmachtbasis Volkel maakte alleen foto's en video's van F16's omdat hij onder de indruk was van de vliegtuigen. Dat zegt zijn advocaat tegen Omroep Gelderland.

De man was op vliegbasis Volkel bezig met graafwerk namens een uitzendbureau. Volgens Defensie viel de man in voor iemand uit de werkploeg die ziek was. Hij viel op toen hij foto's en filmpjes aan het maken was, iets dat op Volkel verboden is. De 19-jarige man werd daarop aangehouden en na twee dagen weer vrijgelaten.

Onder de indruk van F16

'Jongens van die leeftijd maken overal selfies van', aldus de advocaat. 'En F16's en dat soort materieel vinden ze stoer. Ik vind het niet zo raar dat hij daar ook selfies van maakte.'

'Als een F16 op twintig meter afstand opstijgt en je bent onder de indruk van dat enorme geluid dan maak je daar een filmpje van.'

Bedrijven die een klus doen op de luchtmachtbasis in Volkel moeten vooraf de gegevens van het personeel doorgeven. Ook moet aan de poort een identiteitsbewijs worden afgegeven.

Justitie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de Arnhemmer zich schuldig maakte aan een strafbaar feit. El A. is nog wel verdachte, omdat de zaak nog niet is geseponeerd.

Twee jaar cel

Waïl el A. heeft een strafblad voor een 'poging tot uitreizen naar Syrië'. Hij werd vervolgd omdat hij volgens justitie zich in 2015 wilde aansluiten bij een jihadistische organisatie. De rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar cel.

De man is sinds een paar maanden weer vrij. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.

Voordat hij naar Syrië vertrok, werd El A. veroordeeld voor een overval in Overijssel. Daar zat de voorwaarde bij dat hij zich weer moest melden bij de reclassering als hij opnieuw zou worden aangehouden. Met de aanhouding op Volkel is dat nu gebeurd.

