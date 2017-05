Oud-burgemeester Annie Brouwer (70) overleden

ZUTPHEN - Oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf van de gemeente Zutphen is woensdag overleden. Dat meldt de gemeente Utrecht. Ze is 70 jaar geworden.

Brouwer was burgemeester van Zutphen tussen 1989 en 1994. Daarvoor was ze jarenlang wethouder en gemeenteraadslid in Nijmegen.

Na haar periode in Zutphen was ze eerste burger van Amersfoort en ruim acht jaar burgemeester van Utrecht. In 2005 werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Ze was gehuwd, had twee kinderen en twee kleinkinderen.