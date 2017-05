Grensambulance is nu al vier keer ingezet

DINXPERLO - De grensambulance is in de eerste twee weken van mei vier keer ingezet in de omgeving van Dinxperlo. De grensoverschrijdende hulpverlening moet de aanrijtijden in het buitengebied verbeteren.

‘De eerste week was het even afwachten want toen kwamen er nog geen ongevalspatiënten uit deze hoek binnen, maar afgelopen week vier’, evalueert Cees Schenkeveld namens het project PREpare. ‘Wat we terug hebben gehoord in gesprekken met de verzorgenden op de ambulance heeft dat prima gelopen.’



De gemeente Aalten is blij met de eerste resultaten. ‘Het is heel belangrijk, want we weten dat het voor onze eigen diensten moeilijk is om altijd op tijd te zijn en met hulp van de Duitse collega’s lukt dat wel’, vertelt een tevreden loco-burgemeester Henk Rijks. ‘We kunnen nu in ieder geval de aanrijtijden zo verkorten dat de tijden binnen de marges vallen die wij nog veilig noemen.’

Aanrijtijden verkort

De grensambulances zijn bij de eerste vier meldingen ingezet omdat de Nederlandse ambulance er niet binnen vijftien minuten kon zijn. ‘Vanuit Isselburg ben je binnen ongeveer negen minuten ter plaatse, dus de aanrijtijden zijn verkort’, geeft Schenkeveld aan over de eerste meldingen. In 2015 bleek maar liefst een kwart van alle benodigde ambulances te laat te arriveren in de omgeving van Aalten en Dinxperlo.

Zie ook: Duitse ambulances rijden nu ook in Dinxperlo