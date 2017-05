'Ze lachen ons uit'; aanvoerders Vitesse en NEC willen verbod op kunstgras

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia en NEC-aanvoerder Gregor Breinburg zijn tegen kunstgras in de eredivisie. Samen met 10 andere aanvoerders uit de eredivisie willen ze een verbod op het kunstgras.

In een verklaring die is uitgegeven namens de spelersvakbond VVCS, heeft Breinburg een behoorlijk sterke mening over het kunstgras van zes ploegen in de eredivisie. 'Op kunstgras trap je op een andere wijze en gedraagt de bal zich ook anders dan op gras. In Europa lachen ze ons uit. Iedere eredivisieclub moet verplicht op gras spelen.'

'Kunstgras beweegt moeilijker'

Guram Kashia heeft een minder hard statement, maar onderschrijft de mening van de andere aanvoerders wel. 'Mijn voorkeur gaat uit naar gewoon gras omdat ik hier beter op presteer. Op kunstgras beweeg ik iets moeilijker en daardoor kan uiteindelijk de aanvaller in het voordeel zijn.'

'Voetbal is niet meer leuk op zulke velden'

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen haalt ook behoorlijk uit naar de velden met nepgras. 'Van zulke velden ga je er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland. Voetbal is niet eens leuk meer op zulke velden.'

'Fonds voor gewoon gras'

De clubs die op kunstgras spelen in de eredivisie wilden 'om hen moverende redenen geen medewerking verlenen', zo is te lezen in het manifest. Vaak kiezen die clubs voor kunstgras om financiële redenen. Het is vaak goedkoper in onderhoud dan natuurgras. Daarom roept de VVCS op om bijvoorbeeld een fonds te creëren dat het mogelijk maakt om over te stappen naar natuurlijk gras.

