Hennepkwekerij om de hoek bij politiebureau; verdachte opgepakt

EDE - De politie heeft donderdagochtend in de binnenstad van Ede een hennepkwekerij opgerold.

De wietplanten stonden in een penthouse aan de Maanderweg, op een steenworp afstand van het politiebureau. Er is een verdachte aangehouden. Het is niet bekend of het om de bewoner gaat.

De politie kan nog niet zeggen hoeveel planten er in beslag zijn genomen. Alles zal worden vernietigd.