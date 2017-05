Nieuw hardloopfestival ´Marikenloop at the park´

Foto: Wikimedia Commons

NIJMEGEN - Het nieuwe hardloopfestival ‘Marikenloop at the park’ verwelkomt aanstaande zondag twintig duizend deelneemsters en toeschouwers. De vijftiende editie van de Marikenloop is veranderd in een sportief festival in Park Brakkenstein. Naast hardlopen kunnen de deelneemsters en publiek, shoppen, nieuwe sporten uitproberen, eten en drinken bij verschillende foodtrucks en hun prestatie vieren bij het optreden van de Crazy Pianos.

Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Zo kunnen zij zich uitleven op het springkussen en zich laten schminken bij KION in de kidszone. Onder de negenduizend deelneemsters zijn voormalig Marikenloop-winnaressen Ruth van der Meijden en Irene van Lieshout aanwezig. Gratis bussen Alle deelneemsters aan de Marikenloop kunnen op zondag gratis met alle Breng bussen naar de start in park Brakkenstein reizen. Busvervoerder Breng vervoert hardloopsters uit de regio op vertoon van hun startnummer naar NS station Nijmegen Heyendaal. Zowel op als rondom het festivalterrein zijn de hele dag diverse muziekgroepen en artiesten te vinden.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden