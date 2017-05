Vrouw in scootmobiel aangereden, automobilist gaat ervandoor

Foto: Omroep Gelderland

EDE - In Ede is donderdagochtend even voor 10.00 uur een vrouw in een scootmobiel aangereden door een auto. Na de aanrijding ging de automobilist ervandoor.

Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de Molenstraat en Telefoonweg. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.