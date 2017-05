Dief pikt handtas uit openstaande cabrio

'S-HEERENBERG - De politie is op zoek naar een dief die een handtas heeft gestolen uit een auto in ‘s-Heerenberg. Een bestuurster had haar tas in een open cabriolet laten staan, waardoor de dief zijn kans schoon zag.

Woensdagmorgen tussen had de bestuurster van de auto haar Peugeot 206 Cabrio voor het verzorgingstehuis Gertrudis in ’s-Heerenberg geparkeerd. In verband met de warmte besloot zij het dak omlaag te laten.

In het halve uur dat zij in het verzorgingstehuis was, zag een dief zijn kans schoon. De onbekende dief nam de handtas van de vrouw mee. De politie zoekt naar meer informatie over de zaak. Getuigen kunnen zich melden via de Facebookpagina van Politie Montferland of via 0900-8844.