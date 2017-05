Het Rhedens Dieren krijgt havo en vwo

DIEREN - Het Rhedens in Dieren gaat havo en vwo aanbieden. De school heeft daarvoor toestemming gekregen van het ministerie van Onderwijs. Met de uitbreiding gaat volgens de school een lang gekoesterde wens van leerlingen en ouders uit Dieren en omgeving in vervulling.

De komende tijd worden leerlingen en hun ouders geïnformeerd over de komst van de bovenbouw. Het Rhedens in Dieren wil in augustus 2018 beginnen met een bovenbouw voor havo en vwo.