Aantal WW-uitkeringen in Gelderland blijft dalen

Foto: ANP

ARNHEM - In april is het aantal WW–uitkeringen in Gelderland met 1.700 afgenomen tot 46.500. De daling van de WW doet zich in alle sectoren voor. Dat komt door de algemene groei van de economie en wordt versterkt door meer seizoenswerk in sectoren zoals de bouw en de landbouw.

De daling in de maand ervoor zet versterkt door in april. Dat betekent een afname van 3,6% ten opzichte van maart. Vergeleken met een jaar eerder is de daling ruim 15%. Minder WW-uitkeringen in alle sectoren In Gelderland is het aantal WW-uitkeringen in april in alle grotere sectoren afgenomen. Niet alleen ten opzichte van vorige maand, maar ook in vergelijking met een jaar geleden. Alle sectoren profiteren van de economische groei. Voor sommige sectoren, zoals de bouw en de landbouw, komt daar nog extra seizoenswerk bij. Dat versterkt in april de afname van het aantal WW-uitkeringen in die sectoren zelf, maar ook bij uitzendbedrijven.