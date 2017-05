Grote problemen op A50 door kettingbotsing met 8 auto's

WIJCHEN - Op de A50 richting Oss is ter hoogte van knooppunt Bankhoef een kettingbotsing gebeurd. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat zijn er acht auto's bij betrokken. Bij het ongeval is zeker een gewonde gevallen.

Deze persoon is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Rijbaan tot 10.30 uur dicht

Tussen de knooppunten Ewijk en Bankhoef is de rijbaan afgesloten vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Rijkswaterstaat verwacht dat de A50 rond 10.30 uur weer vrij is.

Lange file

Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) staat er rond 8.45 uur 9 kilometer file. Wie daarin vaststaat, moet rekening houden met meer dan een half uur vertraging.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.