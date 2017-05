GroenLinks-leider Nijmegen verlaat lokale politiek

NIJMEGEN - GroenLinks-leider Pepijn Boekhorst verlaat de Nijmeegse politiek. Hij stopt na de verkiezingen van volgend jaar maart.

De fractievoorzitter wil meer tijd voor zijn gezin, het sociale leven en zijn baan als bestuursadviseur in Ede.

'Ik heb niet de ambitie om nog een periode raadslid te zijn of om na de verkiezingen wethouder te worden. Om dit te doen ben ik ongeveer 20 tot 25 uur in de week aan het werk. De combinatie met mijn gezin en een uitdagende baan maakt het pittig. Voor de toekomst té pittig, zo heb ik geoordeeld,' laat Boekhorst weten op de Nijmeegse GroenLinks-website.

De fractievoorzitter werd in 2010 raadslid in Nijmegen. In de verklaring staat verder: 'Ik weet dat er goede en gemotiveerde mensen klaar staan bij GroenLinks Nijmegen, ik vind dat nieuwe talent en enthousiasme mooi om te zien! Het geeft mij vertrouwen dat er ook in 2018 een fantastisch team zal staan.'