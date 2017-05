Vermiste 10-jarige slapend gevonden na zoekactie

Archieffoto

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft in de nacht van woensdag op donderdag met succes gezocht naar een vermiste autistische jongen van 10. Hij is uiteindelijk slapend aangetroffen.

Volgens de politie werd het kind vanaf 23.15 uur vermist. Hij was voor het laatst in zijn pyjama gezien op een vakantiepark aan de Wekeromseweg. In de omgeving van sportcentrum Papendal is daarop een grote zoekactie op touw gezet. Naast meerdere politiemensen zijn daarbij ook speurhonden ingezet.