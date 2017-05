Veroordeelde Syriëganger uit Arnhem aangehouden op luchtmachtbasis

Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Een veroordeelde aanhanger van IS die vorige week opgepakt is op luchtmachtbasis Volkel, is een inwoner van Arnhem. Dat bevestigt diens advocaat aan het Brabants Dagblad.

De man was op de vliegbasis aan het werk voor een burgerbedrijf en viel op toen hij foto's ging maken. Toen bleek dat hij een strafblad had, werd hij aangehouden. Defensie heeft het nieuws bevestigd aan RTL Nieuws. Anderhalf jaar geleden zou de man aangehouden zijn bij de grens tussen Turkije en Syrië. Hij wilde zich volgens justitie aansluiten bij een terreurorganisatie. Daarom kreeg hij twee jaar celstraf. Sinds paar maanden weer vrij Waïl el A. reisde in 2015 op 18-jarige leeftijd met een vriend naar de Turks-Syrische grens. Justitie heeft de twee vervolgd omdat ze zich wilden aansluiten bij een jihadistische organisatie. De rechtbank veroordeelde el A. tot twee jaar cel. Sinds een paar maanden is de man weer vrij. De zaak loopt nog in hoger beroep. De man maakte deel uit van een groep mensen die graafwerk deden op de vliegbasis. Vorige week woensdag viel hij op omdat hij foto- en video-opnames aan het maken was. Dat mag niet op Vliegbasis Volkel. Hij heeft een strafblad vanwege een veroordeling voor een 'poging tot uitreizen naar Syrië'. De man is tegen de veroordeling in beroep gegaan en de straf is nog niet onherroepelijk, voegt het OM daaraan toe. 'Geen strafbare feiten' Na twee dagen is de man weer vrijgelaten, laat een woordvoerder van het OM weten aan Omroep Brabant. Defensie zegt tegen Omroep Brabant dat de man die opgepakt werd inviel voor iemand uit de werkploeg die ziek was. Een woordvoerder laat weten dat ze alles aan het uitzoeken zijn en snel met meer antwoorden hopen te komen. 'Maar het onderzoek moet goed worden gedaan.' Op de luchtmachtbasis werken meerdere 'burgerbedrijven', bedrijven die in opdracht van defensie werk verrichten. Zulke bedrijven moeten vooraf de gegevens van het personeel doorgeven. Ook moeten ze aan de poort een paspoort of identiteitsbewijs afgeven. Iedereen die de basis op wil komen moet gecontroleerd worden. Zie ook: Hoe is het met de jihadstrijders?