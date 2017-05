Karin Slaughter komt naar Oosterbeek

OOSTERBEEK - De succesvolle Amerikaanse thrillerauteur Karin Slaughter geeft een lezing in Oosterbeek bij boekhandel Meijer & Siegers.

Dit gebeurt op 19 juni tijdens de Weken van het Spannende Boek. In die periode verschijnt Slaughters nieuwste boek Goede Dochter.

Ook gaat ze in Oosterbeek in gesprek met Charles den Tex, drievoudig winnaar van de Gouden Strop.

Slaughter is met name bekend door haar thrillers uit de Grant County-reeks. Vijf boeken van de schrijfster stonden op nummer 1 in de bestseller top 60.