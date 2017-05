Batouwe krijgt klop in eerste finaleduel play-offs

BEMMEL - De basketbalsters van Batouwe uit Bemmel hebben het eerste duel in de finale van de play-offs om de landstitel verloren. In de eigen Schaapskooi was Grasshoppers met 66-69 te sterk.

Batouwe, dat zich al ruim voor het eind van de competitie had verzekerd van een plek in de play-offs en in de halve finale Den Helder in drie wedstrijden uitschakelde, liep de hele wedstrijd achter de feiten aan.

Na het eerste kwart stond een stand van 21-22 op het scorebord en die achterstand was na de eerste helft zelfs verdubbeld door Grasshoppers: 36-38. De ploeg uit Katwijk kwam vervolgens goed uit de kleedkamer en wist de voorsprong in het derde kwart nog verder uit te bouwen tot 44-53.

De Bemmelsen startten hun inhaalrace in het vierde kwart te laat, want ondanks een driepunter in de buzzer van Jill Bettonvil, kwam de ploeg niet verder dan 66-69.

Zaterdag staat de tweede wedstrijd van de play-offs op het programma, ook in Bemmel. Wedstrijden 3 en 4 in de best-of-7 serie worden in Katwijk gespeeld.