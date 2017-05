Wichmonders willen grond kopen om grote koeienstal te voorkomen

HENGELO - Tientallen bewoners uit het buurtschap Delden bij Wichmond kwamen woensdagavond en voor de zoveelste keer naar het gemeentehuis. Met spandoeken en borden wilden ze politiek nogmaals overtuigen dat er grenzen gesteld moeten worden aan het aantal dieren die zakenman Kees Koolen wil aan de Polweg.

De gemeenteraad van Bronckhorst behandelde het bestemmingsplan Landelijk Gebied Bronckhorst. Uitbreiding van campings, veranderingen van bedrijf naar wonen, uitbreiding van boerenbedrijven, inpassing in het landschap. Kortom, het onderwerp betreft heel veel mensen. 'En dat is te merken aan de ruim 200 zienswijzen die binnen zijn gekomen. Het onderwerp leeft!', zei Klein Braskamp van de fractie Gemeentebelangen Bronckhorst.

Koeien aan de Polweg

De meeste mensen op de publieke tribune kwamen maar voor één onderwerp: Polweg 6, oftewel de plannen van miljonair Kees Koolen. 'Het wordt spannend', zei Paul Valk namens de buurtbewoners. 'Er is een raadslid afwezig en dan kan het met stemmen gelijk eindigen en wat betekent dat dan?', vroeg hij zich hardop af. Buurtbewoners willen dat er een maximering van het aantal dieren wordt vastgesteld.

Buurtbewoners willen Polweg kopen

Inmiddels gaan de ontwikkelingen verder en zijn er nu zelfs gesprekken tussen de zaakwaarnemer van Kees Koolen en de buurt om de grond en het vastgoed te kopen. 'Het gaat dan om een paar bewoners die het willen kopen', legde Valk uit. Volgens Valk kan dit voor Koolen ook niet leuk zijn. 'Hij is er dan wel niet zo vaak, maar ook voor hem moet dit niet prettig voelen'. Koolen woont in dezelfde buurt.

Volgens hem heeft de zaakwaarnemer gezegd het niet zo'n slecht plan te vinden. Voorwaarde is wel dat er voor Koolen een andere locatie gezocht wordt. 'En dat is fair', vulde buurtbewoner Wintermans aan. 'Ik roep de provincie en de gemeente dan ook op om mee te denken, want geld is niet het grootste probleem voor ons buren'.

Teleurgesteld naar huis

Bewoners van het buurtschap gingen uiteindelijk teleurgesteld naar huis. De raad had het bestemmingsplan aangenomen. 'Je ziet dat iedereen worstelt, het blijft een ingewikkelde kwestie voor iedereen', aldus Valk.

Zie ook: