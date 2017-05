Burgemeesters gaan aan het werk en zweetdruppels op de Hoge Veluwe: dit is het nieuws van donderdag

HOENDERLOO - Burgemeesters die de ambtsketen krijgen en scholieren die eens niet in de schoolbanken zich van hun beste kant laten zien maar in de natuur. Dit is het nieuws van donderdag.

Burgemeester die van sport houdt

Mark Boumans (VVD) is de komende jaren burgemeester van Doetinchem. Hij neemt het stokje over van oud-gedeputeerde voor Gelderland Annemieke Traag die tot vandaag waarnemend burgemeester was in de Achterhoekse gemeente. Boumans heeft zich grondig voorbereid op zijn komst naar Doetinchem, vooral op sportief gebied. Boumans heeft een seizoenkaart besteld van De Graafschap en hij wil ook op bezoek bij de volleyballers van Orion.

Waarnemer mag blijven

In Malden wordt ook de burgemeester geïnstalleerd, namelijk die van Heumen. Maar in dit geval mag de waarnemer blijven. Het is Harriët Mittendorff. Mittendorff kwam begin dit jaar naar Heumen om Paul Mengde in eerste instantie tijdelijk te vervangen. Mengde ging met pensioen en Mittendorff maakte zich in korte tijd geliefd na haar aantreden. Grappig detail: zowel Mittendorff als haar nieuwe collega Boumans in Doetinchem (zie hierboven) is waarnemend burgemeester in Ommen geweest.

Highland Games

Geen fluitende vogels in Nationaal Park de Hoge Veluwe maar kreunende en steunende middelbare scholieren. In het park vinden voor de zevende keer de Hoge Veluwe Highland Games plaats. Volgens boswachter Henk Ruseler komen bijna 300 middelbare scholieren van 6 scholen op allerlei onderdelen tegen elkaar uit. Om er een paar te noemen: boomstamzagen, zwerfkeiwerpen en zandzakhoogwerpen. Ruseler: 'Het is de bedoeling dat de deelnemers ook kennismaken met de schitterende natuur in het park.'

