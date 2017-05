Producent billendoekjes: sorry voor de kever

LICHOCEVES - De producent van de billendoekjes waarin Alissa Rutten uit Groesbeek woensdag een 'olifantenkever' vond, biedt in een mail excuses aan.

Wet Wipes International uit Tsjechië vindt het spijtig dat het insect is aangetroffen. 'Wij zetten een professioneel bedrijf in om onze doekjes te behandelen tegen en te controleren op diertjes. Zij gebruiken daarvoor onder andere insecticiden en rode lampen', zo staat in de mail.

'Het is de eerste keer dat een insect in een van onze producten is aangetroffen', zegt Wet Wipes International. Het bedrijf sluit niet uit dat het beestje tijdens het vervoer of de opslag in de doekjes kan zijn gekomen.

Kever met slurf

Alissa Rutten zag woensdagochtend bij het verschonen van haar baby iets zwarts in het net geopende nieuwe pakje billendoekjes. 'Ik draai me om en zie het beest lopen. Een kever met een soort slurfje.' Het zat in een nog niet geopend pakje vochtige lotiondoekjes, dat ze een paar dagen geleden had gekocht.

Doodgetrapt

De Groesbeekse maakte een paar foto's van het insect, maar zette daarna haar schoen erop. Ze geeft op Radio Gelderland in een gesprek met Frank van Dijk aan dat ze de billendoekjes blijft gebruiken.

Zie ook: 'Er zit een kever met lange snuit in de billendoekjes'