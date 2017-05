Jongetje (6) gooit hond in ondergrondse afvalcontainer

Het hondje herenigd met het baasje. Foto: Bart Meesters

ROSSUM - Steeds meer mensen scheiden hun afval. Dat is goed, want het milieu vaart er wel bij. Maar een levende hond weggooien, dat is niet goed.

Laten we het een ongelukje noemen wat een jongetje (6) in Rossum woensdagmiddag overkwam. Hij gooide het hondje dat hij aan het uitlaten was in een ondergrondse kledingcontainer. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. De hond viel vervolgens helemaal naar beneden. De opgetrommelde brandweer besloot vuilophaaldienst Avri erbij te halen. Die tilde de container uit de grond en zo kon de hond worden herenigd met de bazin. Het hondje maakt het goed, maar het zoontje van de eigenares mag de hond voorlopig niet uitlaten.