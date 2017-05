Waar is Alwin Sterk? Hij wordt al 45 jaar vermist

EDE - Alwin Sterk zou nu 65 jaar zijn. Hij wordt echter al 45 jaar vermist. De geboren Edenaar werd voor het laatst gezien op 24 april 1972 in Amsterdam. Sterk is deze week 'hoofdpersoon' op de Facebookpagina van Politie Nederland, waarop aandacht wordt gevraagd voor vermisten.

De politie houdt speciaal voor vermiste personen de themamaand ‘Mis je mei?’ Deze maand is op Facebook elke week iemand te zien die al langdurig vermist is. Deze keer dus Alwin Sterk.

Sterk is 1.70 meter lang en hij had in 1972, toen hij voor het laatst is gezien, blond haar. Hij verkeerde in het alternatieve circuit, deed vrijwilligerswerk en woonde in Amsterdam. Hij had zich opgegeven voor de sociale academie in de hoofdstad. Enkele jaren geleden is zijn DNA nog veiliggesteld (via een sluitrand van een enveloppe waaraan hij had gelikt). Ook is een zogeheten Gele Hoek gemaakt, een internationaal vermissingsdocument. Beide middelen leidden tot niets.

Vermiste Gelderlanders

De Edenaar is niet de enige Gelderlander die is vermist. Op de site van de politie staat een lijst van alle personen waarvan niets meer is vernomen. Hierop staan bijna twintig Gelderlanders, onder wie een aantal kinderen. Een van de vermisten is Walther Mahler, die in maart 1986 uit Wijchen verdween. Ook op de lijst staat Maria van de Zanden uit Putten. Zij is vermist sinds augustus 1994.

Informatie doorgeven

Heeft u informatie over Alwin Sterk, Walther Mahler, Maria van de Zanden of andere personen? Dat kunt u laten weten via de politiesite, door 0900-8844 te bellen, via de gratis Opsporingstiplijn 0800-6070 of door een mail te sturen naar het Landelijk Bureau Vermiste Personen (info@lbvp.info).