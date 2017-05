Extra maatregelen gevaarlijke oversteek Graafseweg Nijmegen

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Knipperlichten en markeringen op de weg in de vorm van bliksemschichten moeten meer ongelukken voorkomen op de Graafseweg in Nijmegen. De gemeente heeft besloten deze maatregelen te nemen om weggebruikers extra te attenderen op de gevaarlijke oversteekplek op de Graafseweg, ter hoogte van de Verbindingsweg. Afgelopen jaar is daar iemand doodgereden.

Er komen ook extra borden die ervoor moeten zorgen dat automobilisten zich beter houden aan de maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Er komen ook borden die aangeven hoe hard iemand rijdt. Die zijn tijdelijk omdat bekend is dat ze na vijf weken hun attentiewaarde verliezen. In maart plaatste de gemeente al tijdelijk lichtkranten om automobilisten te waarschuwen voor de gevaarlijke oversteek. Foto: Roland Heitink 'Gewend om onze kinderen net voor de auto's weg te sleuren' Eind februari werd een 31-jarige vrouw 's nachts geschept door een taxi. Ze overleefde de aanrijding niet. In maart sloeg op dezelfde plek een auto over de kop en werd een voetgangster geschept door een auto. Buurtbewoners zamelden vervolgens ruim 450 handtekeningen in om hun eis dat de oversteek veiliger wordt gemaakt kracht bij te zetten. 'We zijn allemaal gewend om onze kinderen net voor de auto's weg te sleuren', illustreerde één van de omwonenden van de oversteek destijds waarom ze de plek zo levensgevaarlijk vinden. Deze week al aan de slag De maatregelen die nu worden genomen lopen vooruit op een totale herinrichting van de weg in 2020, na afronding van de renovatie van de Waalbrug. Donderdag 18 mei worden de waarschuwende bliksemschichten op de weg gezet. Dat gebeurt tussen 09.00 en 15.00 uur, en zal voor enige verkeershinder zorgen. De dynamische snelheidsborden worden in de loop van volgende week langs de weg gezet. De knipperlichten laten nog een paar weken op zich wachten vanwege de levertijd. Buurtbewoners over de gevaarlijke oversteek in februari: Zie ook: Lichtkranten na dodelijk ongeluk; weg voorlopig niet op de schop

