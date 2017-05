Dief kleedt sara van Nancy uit: 'Wie doet nou zoiets?'

Foto's: Nancy Greven

DOETINCHEM - Ze is boos en verdrietig. En vooral is het een smet op haar 50ste verjaardag. Nancy Greven uit Doetinchem ontdekte vanochtend dat iemand de sarapop in haar tuin 'te grazen' had genomen. Het hoedje, masker en de sjaal van de pop zijn weg. 'Wie doet nou zoiets?', bromt Nancy. 'Ik vind dit niet leuk.'

Zondag werd Nancy 50, ze zag Sara. Vrienden van de Doetinchemse hadden een pop gemaakt om de hele buurt op het heugelijke feit te attenderen. 'Het was een prachtige dag', zegt ze. 'Maar de fun is er nu wel een beetje vanaf. Het was de bedoeling dat de pop de hele week aan de straat zou blijven, maar we halen de sara vanavond maar weg. Voor je het weet stelen ze de jurk ook nog.' Ook wel eens plant uit tuin gestolen Ze heeft geen idee wie achter de diefstal zit. 'Ik was toen ik het ontdekte echt van slag, dat wil ik best toegeven. Ze hebben in het verleden ook wel eens een blauwe plant uit de tuin gejat.' Om haar ongenoegen kenbaar te maken, heeft ze een tekst bij de sara geplaatst: 'Masker en hoedje gejat! Hopelijk heb je er een goed gevoel bij.' Wat nu? Naar de politie? Nancy schudt haar hoofd. 'Nee, ik denk niet dat aangifte doen zin heeft.' Zie ook: Sara en Abraham zien