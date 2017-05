VIDEO: Busje cateraar in lichterlaaie, bestuurder ongedeerd

Foto en filmpje: Danny Schubert

DUIVEN - Een busje van Welling Catering in Duiven is woensdag in brand gevlogen. De bestuurder bleef ongedeerd, het busje is total loss.

'Het motorblok is in brand gevolgen', vertelt een medewerker van Welling. 'De chauffeur zag rook in de cabine en heeft het busje op een goede plek aan de kant gezet. Hij was er op tijd uit.' Met het busje liep het minder goed af: 'Die staat bij de sloop. Maar voor ons is het goed afgelopen. De chauffeur is ongedeerd en wij kunnen alle opdrachten blijven uitvoeren.'