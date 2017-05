Montferland maakt zich op voor NK Wielrennen

ULFT - Montferland is bijna klaar voor het NK Wielrennen. Over precies een maand begint het wielerevenement in de gemeente. De laatste voorbereidingen worden op dit moment getroffen en de eerste wielrenners hebben het parcours al verkend.

'Het is natuurlijk super om hier te zijn en dat het NK gereden wordt op een rondje waar je als kleine jongen heel wat uurtjes hebt afgelegd', vertelt ambassadeur Servais Knaven over zijn jeugd in Lobith. 'Ik hoop dat ik er iets mee kan bereiken, zoals de jongeren op de fiets te krijgen hier in de regio. De enthousiaste toerfietsers zie je veel rondrijden, maar het zou ook mooi zijn om de jeugd enthousiast te krijgen.'

Parcours

Het parcours valt in de smaak bij de wielrenners die de route kennen. 'Ik denk dat veel renners het parcours onderschatten', verwacht Knaven, die naast ambassadeur ook als ploegleider van Team Sky actief is op het NK.

Talenten van de wielerbond hebben het parcours woensdag al mogen rijden. 'Ik vond het een mooi rondje, het is heel selectief maar ook erg zwaar voor Nederland', zegt Eva Bijwaard (17) over de route. 'We hopen wel op veel wind, zodat we er een mooie koers van kunnen maken', vult Kirstie van Haaften (18) aan.

Verkeershinder

Het topsportevenement zorgt wel voor verkeershinder aangezien het ruim zestien kilometer lange parcours door vrijwel alle dorpen van de gemeente leidt. 'Los van het feit dat we er heel graag voor iedereen een feestje van willen maken, is het natuurlijk wel zo dat Montferland vijf dagen slechter bereikbaar is.

We hebben er wel voor gezorgd dat Stokkum goed bereikbaar blijft vanuit de Duitse kant', vertelt wethouder Tanja Loeff-Hageman. De wethouder verwacht echter geen problemen. 'We merken dat de dorpen steeds enthousiaster worden, er wordt van alles georganiseerd aan side-events. De wielerkoorts begint toe te nemen.'